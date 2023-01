Niña de 6 años fue atacada por perros en un colegio de Zipaquirá

La pequeña, según su mamá, se encontraba en el interior de la institución cuando un grupo de animales callejeros ingresaron y la agredieron.

"Yo me encontraba en el salón. Mis niñas estaban en la cancha del colegio y mi hija de 6 años salió corriendo y todos los perros la atacaron”, cuenta Diana Pérez, mamá de la menor afectada.

Según Pérez, luego del brutal ataque un profesor logró auxiliar a la niña, quien de inmediato fue trasladada al hospital del municipio con varias heridas.

El rector de la institución aseguró que desde hace un año informó de la presencia de perros callejeros en el sector y hasta el momento no les han brindado soluciones.

Funcionarios de la Alcaldía de Zipaquirá, por su parte, afirmaron que tomarán medidas para que hechos como este no vuelvan a ocurrir.