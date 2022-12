Niña de cuatro años murió al hundirse en el volcán de lodo de Arboletes

Una mejor de cuatro años identificada como Jaimy Pérez Pérez murió en la mañana de ayer domingo en el volcán de lodo de Arboletes.

El incidente se presentó a las 8:00 de la mañana y según testigos el hecho ocurrió cuando el padre de la menor entró al volcán con la niña en brazos y al no tocar fondo la soltó.

La menor venía de un paseo con su familia de la ciudad de Montería.

Según el comandante del Cuerpo de Bomberos de Arboletes, Sebastián Valancia, los rescatistas encontraron el cuerpo de la menor a tres metros de profundidad.

“Esta es la primera muerte que reportamos en siete años en el volcán. Solo le pedimos a los turistas que tenga más precaución y que no se metan en partes del volcán que no conozcan”, afirmó el comandante.

El cuerpo de la menor se encuentra a esta hora en la morgue del municipio.