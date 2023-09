Niña murió atragantada en un colegio de Mosquera después de consumir un alimento

Un trágico hecho se presentó en un colegio del municipio de Mosquera, Cundinamarca, cuando una menor de tan solo 6 años falleció tras comer un alimento del refrigerio escolar.



El deceso de la estudiante fue confirmado por la Secretaría de Educación de Mosquera, quienes por medio de un comunicado aseguró que la muerte había sido producida por una "obstrucción en la vía aérea por alimento".

El accidente ocurrió en la Institución Educativa Mayor de Mosquera, sede La Amistad, en el barrio Porvenir Río.

Denuncias difundidas por Blu Radio aseguran que el hecho se dio el miércoles 13 de septiembre de 2023, cuando la niña consumió un pedazo de carne que no estaba en óptimas condiciones para ser ingerida, lo cual le produjo un atragantamiento.

Las versiones conocidas por esa emisora apuntan a que el personal a cargo en el recinto educativo no contaba con el entrenamiento adecuado para brindarle la ayuda pertinente a la menor.

Publicidad

Ante las cámaras de CITY TV, la familia de la menor, identificada como Michelle Manuela Hernández Bermúdez, pidió justicia tras la muerte de su hija.

"Me llamaron a las 11:00 a.m. para decirme que mi hija se estaba ahogando. Yo llego al colegio y la encuentro tirada. Yo la vi como moradita; le hablé, pero no reaccionaba", comentó entre lágrimas Bleidy Bermúdez, madre de la menor.

Pese a que la llevaron al centro médico María Auxiliadora, la pequeña llegó sin vida al lugar.

Publicidad

"Desde la administración municipal estamos atentos al acompañamiento de su familia y a la correspondiente indagación que permita llegar a la causa final de este lamentable deceso", destacaron desde la Secretaría de Educación municipal.