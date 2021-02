Niña perdió las piernas y a su hermanito por una lancha fantasma: pide ayuda para unas prótesis

Diana Solís, una niña de Satinga, perdió a su hermanito de 9 años por culpa de una lancha fantasma que los embistió.

Así recuerda la mamá de los pequeños el doloroso episodio: “los niños estaban nadando y en eso pasó una lancha y los atropelló, pero no me di cuenta quién era, nada, porque andan con mucha velocidad (…) cuando yo volteo a mirar, mi hija decía ‘auxilio, auxilio’ (…) el niño no apareció y luego buscando al niño y nada; lo encontraron a los cinco días”.

Desde ese momento, Diana Lorena Bolaños luchó para que su hija recibiera atención médica: “Asmet Salud le negó todo, hasta las terapias, todo le negó que eso fue algo que vea, duro, me toco a mí con mi amiga, que me está ayudando”.

Tras tres días de ser trasladada a Tumaco y después a Pasto, a Daniela le amputaron ambas piernas debido a la gravedad de sus heridas.

"Cuando ella se miraba me decía ‘mami, mírame, yo me quedé sin piernas, como yo voy a cocinar, como yo voy a bailar'”, recuerda con tristeza.

En medio del dolor, la esperanza y de testimonios como el de Daniela Álvarez han hecho que renazca la esperanza para un mejor futuro. “Le enseñé un video de Daniela Álvarez y le dije ‘mami, mírela a ella cómo es de fuerte, así mismo va a ser usted’”.

Publicidad

La familia ha recibido el apoyo de Paola Arcila, una amiga de la familia que decidió aportar su granito de arena a esta situación: "las prótesis yo las estuve averiguando. La más económica, como se dice el caucho, está aproximadamente en 58 millones de pesos”.

La madre de Diana Solís espera contar con el apoyo de personas de buen corazón que le permita volver a caminar y bailar, demostrando que en medio del dolor y la tragedia siempre habrá esperanza.