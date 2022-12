Niña sufrió múltiples fracturas, al parecer, al ser empujada por escaleras del colegio

La menor de 12 años se habría negado a dar más dinero y onces a un compañero que la matoneaba y dos amigas de este la habrían atacado. Sucedió en Risaralda.

La víctima señaló a dos estudiantes de octavo grado de la institución Pablo Bello, en La Virginia, como autoras del hecho.

Publicidad

Las menores denunciadas al parecer son amigas de otro niño que le pedía dinero a la víctima y le quitaba la comida, cuenta la familia de la joven herida y que además es desplazada por la violencia desde Córdoba.

“Al parecer las dos niñas asumieron el inconveniente porque mi hermana no quiso darle más dinero”, relató una allegada de la niña, quien dice no entender por qué no se había algo al respecto pese a las denuncias.

La víctima, considerada una de las mejores estudiantes del colegio, teme volver a la institución por miedo a ser agredida nuevamente por las menores que esperan el llamado de la Fiscalía para rendir declaración juramentada.

La menor sufrió tres fracturas en el brazo derecho, dos desviaciones en la columna y múltiples traumas. Sin embargo, afirma la familia, la EPS no le ha suministrado los elementos necesarios para tramitar la incapacidad de tres meses de la estudiante y tuvo que interponer una acción de tutela.