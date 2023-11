Niña venezolana en riesgo de morir: necesita cirugía quirúrgica y no tiene los documentos requeridos

Una niña venezolana de 13 años está en riesgo de perder la vida si no se le realiza una intervención quirúrgica que necesita, debido a serios problemas cardiacos.



La menor identificada como Yunielis Ester Herrera Hidalgo se encuentra a la espera de una cirugía cardiovascular en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Santander.

Según Blu Radio, la niña venezolana debe ser remitida a otro centro médico que tenga la especialidad cardiovascular. Sin embargo, no la han podido aceptar porque no cuenta con el documento de permiso de permanencia ni EPS.

Richard Herrera, padre de la niña, hace un llamado para que salven la vida de su pequeña.

“Mi hija Yunielis Herrera está muy delicada de salud. Ya tenemos 16 días acá. Ella necesita ser atendida en la Fundación Cardiovascular, pero hasta el momento no lo hemos logrado porque no contamos con los papeles de permanencia ni con un seguro. Pido de corazón que me ayude el Ministerio de Salud y la Alcaldía de Bucaramanga para que mi niña sea intervenida”, dijo el papá de la pequeña, en diálogo con Blu Radio.



El centro médico le ha brindado a la niña venezolana el servicio correspondiente.



"Frente a la cirugía de la menor, vale la pena aclarar que no la hace el Hospital Universitario de Santander porque no tenemos esa rama. Ella necesita es un traslado y no la acepta otro centro médico porque no tiene EPS, pero, si la especialidad estuviera en el HUS, no se le negaría el servicio”, señaló un vocero del hospital.

De acuerdo con el reporte médico, la niña venezolana presenta endocarditis infecciosa (infección de una válvula del corazón), por lo que requiere, de manera urgente, una cirugía cardiovascular por el deterioro de su salud.