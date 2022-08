Niño de 10 años murió en ecoparque de La Mesa, Cundinamarca: “Se lanzó, pero no llegó”

Una tragedia enluta a la familia de José Alejandro Cárdenas Romero, un niño de 10 años que murió el fin de semana en el ecoparque Canaán, ubicado en La Mesa, Cundinamarca. En entrevista con Noticias Caracol, Edwin Cárdenas, padre del menor, denunció los hechos e irregularidades en el parque.

“Nosotros nos fuimos a pasar unos días de descanso, llegamos al parque, ahí nadie nos informó, nadie hizo nada, él hizo unas actividades y la última que le faltaba era hacer el vuelo, pero a mí nadie me dijo que lo iban a mandar solito”, contó.

El vuelo al que se refiere Edwin es una actividad que consiste en cruzar de un extremo a otro, sujetado a una cuerda con un arnés. Su familia logró grabar el momento en el que José Alejandro salió hacia el otro lado.

“A nosotros no nos dijeron nada, solo nos dijeron que no había peligro, que eso lo hacía todo el mundo, desde el más pequeñito hasta el más grande. Él se fue con mi mamá y mi hermana y mi otra hija, yo me quedé abajo esperándolo que llegara y se lanzó, pero no llegó”, señaló.

El padre del pequeño denunció que “en el parque no había nada. Pasó el accidente, no había un doctor, una enfermera, paramédicos, nadie sabía qué hacer, en ese momento no hubo ayuda, no hubo nada que hacer”.

¿Qué fue lo que pasó?

Según el testimonio de Edwin, el niño se enredó en la cuerda, aunque no tiene claridad de cómo pudo pasar esto.

“Cuando yo llegué adonde estaba mi hijo, él estaba suspendido, él estaba enredado en la cuerda. Yo pedí auxilio, que llamaran ambulancia, no llegó nada, nada, la gente no tenía como preparación, no sabían qué hacer, cómo bajarlo, cómo ayudarlo, él quedó ahí, suspendido”, manifestó.

Humberto Segura, alcalde de La Mesa, anunció que ya hay una investigación en curso por lo que pasó con José Alejandro.



“El día domingo en horas de la tarde, en el ecoparque Canaán aquí en nuestro municipio de La Mesa, en un hecho que es materia de investigación, pierde la vida un menor de edad cuando departía con su familia y se encontraba en una de las atracciones turísticas que tiene este parque. Igualmente, la administración municipal, con la inspección de Policía, hemos hecho la revisión de toda la documentación y se ha sellado este establecimiento por el incumplimiento de algunas normas que deben tener”, indicó el mandatario.

Edwin clama porque se esclarezcan estos hechos y no ocurra otra tragedia como la que hoy embarga a su familia.

“Eso está en investigación, yo quiero que se aclare, que no le pase a otro niño. El parque no tenía nada con qué ayudarme”, subrayó.