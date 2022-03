Niño de 11 años habría muerto tras ser golpeado por compañeras que le hacían bullying

La muerte de un niño de 11 años en Manizales tiene consternada a la comunidad. El pequeño habría sido víctima de bullying por parte de algunas compañeras de colegio y su fallecimiento se dio luego de un fuerte golpe que recibió en la cabeza.

Juan Martín Garzón, un estudiante de sexto grado de la institución San Pío X, murió en las últimas horas luego de permanecer varios días hospitalizado por un trauma craneoencefálico que sufrió el 14 de febrero, según denuncia su madre.

"El niño llegó a la casa diciéndome que le habían pegado con una puerta en el colegio, que el golpe no había sido muy grave. No lo vimos relevante, lo tomamos como un juego de colegio", cuenta Diana Garzón, mamá del menor fallecido.

La mujer dice que, días después del golpe, el niño de 11 años empezó a tener síntomas de dolor de cabeza, vómito y taquicardia y luego ocurrió el fatal desenlace.

"Hasta que ya el niño quedó sin movilidad en el cuerpito”, recalca.

Tras el fallecimiento, Diana Garzón asegura que empezó a recibir llamadas de mamás de otros estudiantes que le decían que al niño lo maltrataban en el colegio sus compañeros.

"Empezaron a decirnos que al niño lo molestaban, que al niño le decían que por qué se subía el pantaloncito tanto. Me acabo de enterar, hace un momento, también que dos mamás me dijeron que en una ocasión le bajaron el pantaloncito en el colegio, yo no estaba enterada", lamenta la mujer.

¿Qué dice el colegio sobre el bullying?

Por su parte, la rectora de la institución indica que nunca tuvieron conocimiento del golpe que recibió el menor cuando supuestamente jugaba durante el descanso.

“Ninguna persona de la institución educativa tuvo conocimiento de eso previo al suceso. Fue posterior al suceso que la mamá nos informó sobre la situación", señaló Delma Ospina, rectora del Colegio San Pío X de Manizales.

La madre del menor decidió poner en conocimiento de las autoridades el presunto caso de bullying a su hijo, por lo que la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia designó un equipo especial para la investigación.

Como protesta por lo sucedido, un grupo de estudiantes decidió no ingresar a clases y exigir justicia frente al colegio, en compañía de algunos padres de familia.