Denuncian que niño de 13 años casi termina empalado por compañeros de clase en Manizales

Hay conmoción en Manizales por el caso de un estudiante de 13 años que resultó gravemente herido luego de que supuestamente sus compañeros lo trataran de empalar con una varilla. El hecho ocurrió en la cancha de fútbol del colegio durante la clase de Educación Física.

El menor de edad sufrió una grave lesión en uno de sus testículos cuando, al parecer, trató de esquivar el objeto que era utilizado por los otros jóvenes. Posteriormente, debió ser llevado a un centro de salud en el que recibió atención.

En diálogo con La W , Diana María Buitrago, madre de familia del Colegio Granadino de Manizales, denunció más casos de matoneo dentro de esa institución.

“Hago parte de la comunidad granadina, nunca pensé estar en este momento, en este lugar y ser yo la vocera de la denuncia. Lo hago porque me indigna completamente lo que pasó. No saben lo que han sido las noches de los miembros de la comunidad, no hay nadie que haya sido ajeno a esto, es un hecho que no me cabe en la cabeza”, sostuvo.

Según Buitrago, siente miedo al realizar la denuncia: “Nos estamos enfrentando a familias muy poderosas de la ciudad. En Manizales hemos tenido la cultura del tape, del ‘aquí no se habla’”.

Conforme a su relato, varios niños más vieron cómo cometían ese atroz acto con el menor.

Mediante un comunicado, el Colegio Granadino de Manizales indicó que ese caso “es materia de investigación” y que se “activaron las rutas de atención establecidas para estos casos”.

Líneas de atención en salud mental

Si usted desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats:

Línea 106

Línea psicoactiva: 01 8000 112 439

Línea Púrpura: 01 8000 112 137

Línea Calma: 01 8000 423 614

WhatsApp: 333 0333588

www.porquequieroestarbien.com

Instagram: @hablandosolas