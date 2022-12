Niño de 3 años murió electrocutado en Bolívar, al parecer, por una conexión en mal estado

Quemaduras en la boca del menor hacen presumir que el fallecimiento se produjo luego de que mordiera un cable eléctrico que no estaba totalmente recubierto.

El incidente ocurrió en el barrio Chumbum de Maria la Baja. El pequeño llegó sin signos vitales al hospital del municipio.

Al parecer, el niño jugaba en el piso de una humilde vivienda cuando se produjo la tragedia.

“Se enredó en el cable, no se puede decir más nada”, declaró Dirlis Silgado, tía del menor.

El cuerpo de bomberos de la población hace gestiones para cubrir los gastos fúnebres mediante una póliza de seguros.

Las autoridades indicaron que la vivienda no contaba con conexiones de energía legales.