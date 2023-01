Niño de 6 años lleva 21 días desaparecido en la Sierra Nevada de Santa Marta

Alberto Cardona iba con su padre a una finca cuando se perdió el rastro de ambos. El adulto fue encontrado abaleado.

Ya son 21 días los que cumple la familia Cardona sin tener noticas de su hijo de 6 años. El menor estaba con su padre cuando desapreció en la zona entre Tigrera y Minca, en la Sierra Nevada de Santa Marta.

La búsqueda del pequeño se ha hecho por aíre y tierra, pero el clima y la topografía de la zona no han permitido mayores avances.

Los familiares están recibiendo atención psicológica mientras se adelanta las indagaciones para dar con el paradero del pequeño Alberto. “Estoy sufriendo porque no tengo al niño conmigo. Me hace falta. Le pido a las autoridades que me ayuden. Yo sé que mi hijo está vivo”, dijo Yuliana Sanguino, madre del menor.

Las autoridades se han comprometido a seguir con los operativos de búsqueda hasta que se encuentre al niño, mientras que la alcaldía de Santa Marta ya ofreció 10 millones de pesos por información que permita el hallazgo del menor.

