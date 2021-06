Niño de dos años no puede caminar ni hablar tras picadura de un alacrán, denuncian demoras de EPS

Un niño de 2 años se encuentra en delicado estado de salud, debido a la picadura de un alacrán.

“Fue picado por un escorpión en su piecito, el niño fue llevado a la UCI del Ricaurte, de ahí lo remitieron al hospital Federico Lleras, en el Federico no había UCI y lo remitieron para Clinaltec”, manifestó Ricardo García, tío del menor.

El veneno del animal atacó su sistema inmunológico y, aunque inicialmente parecía recuperado, con el pasar de los días se complicó.

De acuerdo con Ricardo García, el menor estaba consciente , hablaba, pero después de tres horas tuvo una recaída y los médicos se vieron en la obligación de intubarlo, ya que el veneno había atacado su corazón.

Sus padres, unos campesinos de la vereda La Triguera, en Boquerón, Ibagué , no cuentan con los recursos para brindarle una atención más especializada y, para colmo de males, han tenido que enfrentarse a un sistema de salud inoperante.

Publicidad

“La EPS no dio sus medicamentos porque no han autorizado el papel de Clinaltec para que le den el pediasure y otro medicamento. La farmacia dijo que era para pacientes psiquiátricos y no para un paciente de dos años”, agregó el familiar del menor Ricardo García.

La Secretaría de Salud de Ibagué señaló que, al momento de conocerse este caso, se le ha brindado el apoyo necesario para el suministro de sus medicamentos y terapias.

“Estamos muy atentos de la atención que se le está brindando al menor de edad picado por un alacrán, garantizándole todos los cuidados médicos y toda la protección de la salud y la vida de este menor de edad”, comunicó Johana Aranda, secretaria de Salud de Ibagué.

Su tío le hizo un llamado a la EPS y a Clinaltec para que le ayuden y le ofrezcan una mejor atención a su sobrino, para así devolverle la salud y su alegría.