Niño de tres años en Malambo tendría enfermedad de transmisión sexual

Al hospital de Malambo fue remitido un niño de tres años, quien según las investigaciones que adelantan las autoridades presentaría una enfermedad de transmisión sexual. El hecho fue reportado a la patrulla de infancia y adolescencia.

“Apenas se están haciendo los paraclínicos y todo si no que se dio aviso a infancia y menores. Los familiares no quieren hacer caso público no es que la mama ni siquiera ha hecho se supone que mañana a primera hora lo hará” indicó una vocera del centro asistencial.