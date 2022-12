Niño duró dos días secuestrado, al parecer, por sus propios familiares

Miembros de la familia del menor aseguran que la falta de atención médica y la ausencia de salvavidas en la playa provocaron el desenlace fatal que, según ellos, habría podido evitarse.

"El centro de salud estaba cerrado, no había médicos, ni siquiera una enfermera", relató un tío del niño.

Además, denunciaron que en las playas del municipio de Puerto Colombia no hay salvavidas permanentes para atender las posibles emergencias en el mar.

"Es una trampa humana, cualquiera puede morir, no hay quién salve", afirmó el tío.

Otro de los menores, rescatado del mar, evoluciona satisfactoriamente en la Clínica Cari de Barranquilla.