Niño herido en el corazón y otro fracturado con un martillo, nuevas víctimas de matoneo en Colombia

Cada minuto, cinco menores sufren de algún tipo de bullying que puede terminar en tragedia. ¿Qué están haciendo los colegios?

El matoneo tiene a un menor de edad en la unidad de cuidados intensivos del hospital El Tunal, en Bogotá, tras ser herido con arma blanca en el corazón por parte de uno de sus compañeros de clase.

El colegio, sin embargo, "no me manifiesta la verdad, me está maquillando las cosas, porque (…) están diciendo que fue con un esfero”, afirma Jenny León, mamá del niño.

“Un reporte médico dice que fue con un arma blanca”, asegura.

El estado de salud del menor es delicado y aún se desconoce el paradero del joven que le causó la herida.

Otro caso, registrado también en la capital del país, es el de un niño atacado con un martillo que terminó con el brazo fracturado. Su padre dice que hace dos años el pequeño padece por el bullying.

"Siempre ha estado con miedo, en constante zozobra", cuenta Jesús Restrepo, al revelar que no es la primera vez que resulta lastimado por sus compañeros.

"La primera vez fue la rodilla izquierda, fue en educación física, el niño tuvo una lesión también bastante comprometedora, duró 15 días con yeso", cuenta.

Según el Ministerio de Educación, el 20% de los estudiantes del país ha sido víctima de matoneo.

Las ciudades con mayores índices de matoneo en los colegios son Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali.

Los padres de estos menores de edad dicen haber denunciado las agresiones ante el respectivo colegio, pero no recibieron ningún tipo de ayuda.

Ante esto, Viviana Quintero, de Red PaPaz, insta a los tutores a acudir a autoridades competentes como el ICBF, la Policía de Infancia o a la Secretaría de Educación.

Le puede interesar:

Le pedía $40.000 a cambio de no golpearla: estudiante de 13 años... Vea también:

“Lo llamaban gordo y feo”: niño de 12 se suicida y su mamá emprende...