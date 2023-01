Niño que jugaba a tirarse a un arroyo en Barranquilla se salvó milagrosamente de morir

Testigos dicen que la corriente lo arrastró unos metros hasta que fue rescatado por un hombre, que también arriesgó su vida.

“El niño no se percató de que aquí, en la esquina, se forman unas olas y el arroyo se lo estaba llevando. Un señor que estaba almorzando dejó el almuerzo tirado, se lanzó y lo rescató", cuenta William Vásquez, quien presenció el hecho.

Igualmente, en el centro de la ciudad, otro menor también puso en peligro su vida.

“Los muchachos se tiraban desde la calle, iban bajando por el arroyo. Nosotros les decíamos que no se metieran, pero sabes que los jóvenes no le hacen caso a uno” dice Juan Antonio Rey.

Los dos menores sufrieron algunas lesiones en extremidades y se recuperan en sus casas.

Además, el teniente Rubén Pérez, miembro del cuerpo de Bomberos, afirmó que en lo corrido de este año “aproximadamente 18 vehículos, en diferentes sectores, se han ido en zangas o han sido movidos por los arroyos; afortunadamente, no hemos encontrado personas atrapadas”.

