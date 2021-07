Niño que lloró en el homenaje a Egan Bernal murió arrollado por una tractomula

Julián Esteban Gómez, el niño que conmovió al país con sus lágrimas al llorar de felicidad en el homenaje que se realizó en Zipaquirá después de que Egan Bernal ganó el Tour de Francia 2019, murió este domingo después de ser arrollado por una tractomula mientras entrenaba.

El menor, de 13 años, hacía parte del equipo de ciclismo de Zipaquirá, dirigido por el pedalista Fabio Rodríguez, quien lamentó el hecho en sus redes sociales.

“Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañaré por siempre mi querido Julián", escribió el entrenador.

Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián. pic.twitter.com/S86rX0M6Cp — FABIO RODRIGUEZ. #formandofuturoscampeones (@farozciclismo1) July 18, 2021

Egan Bernal era el ídolo de Julián Esteban Gómez y su modelo a seguir, así lo expresó en una entrevista que le hicieron durante el homenaje en su natal Zipaquirá.

“Fue una emoción muy grande verlo. Es que Egan es nuestro ídolo y dije que lo admiraba. Yo también monto bicicleta y quiero ser como él”, expresó Julián Esteban Gómez en ese entonces.

Este es un hecho que enluta al ciclismo cundiboyacense.