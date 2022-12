Niños en 14 zonas del país podrían quedar sin alimentación escolar, denuncia ministra de Educación

Soacha, Yopal, Tuluá, Buenaventura, Pitalito, Valledupar y Cartagena podrían verse afectadas por la falta de compromiso de sus gobernantes, aseguró Yaneth Giha.

De acuerdo con la ministra de Educación, alcaldías y gobernaciones no han entregado los recursos que les corresponden para continuar entregando ese beneficio a los estudiantes.

En Soacha, Cundinamarca, este miércoles no hubo alimentación porque los recursos no alcanzaron.

“Nosotros entregamos 32.000 raciones de complemento alimentario diarios el municipio de Soacha y a partir de hoy no se cuenta con el servicio del programa de alimentación escolar, ya que el contrato venció ayer y no hubo recursos para continuar con la prestación del servicio”, dijo Hernán Castellanos, secretario de Educación de la población cundinamarquesa.

Foto probaría existencia de un cartel de frutas en alimentación... Ante la situación, la ministra de Educación, declaró que el Gobierno ha entregado 4.800 millones de pesos a Soacha y que la alcaldía de ese municipio no ha entregado sus recursos.

La alerta se conoce pocos días después de la denuncia hecha por la Superintendencia de Industria y Comercio frente al denominado ‘Cartel de las frutas en Bogotá’, que buscaba vender menos alimentos a un mayor costo, influenciando las licitaciones para los refrigerios de los colegios distritales de la capital.