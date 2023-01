Niños menores de 5 años, entre los 14 cuerpos rescatados tras naufragio en Capurganá

Policía y Armada han buscado por mar y aire a los migrantes africanos desaparecidos. Alcaldesa de Acandí hizo un llamado al gobierno nacional.

Después de tres días de búsqueda, la Policía y la Armada Nacional han hallado catorce cuerpos sin vida de los migrantes que viajaban desde Capurganá hacia la costa de Panamá, la alcaldesa de Acandí hizo un angustioso llamado al gobierno para que ponga atención al flagelo de la migración que mantiene en emergencia humanitaria este municipio costero del Chocó.

Triste, y con la voz entrecortada, la funcionaria dijo que es cruel el panorama que se vivió en el sector de Pino Roa donde se encontraron varios menores de cinco años y una embarazada flotando.

“Sus sueños de lograr una mejor vida han quedado aquí, en nuestro municipio. Tristemente contamos esta historia porque desde la alcaldía me siento impotente, sin poder hacer mucho por estas personas”, señaló Lilia Córdoba Borja, alcaldesa de Acandí.

Agregó que el municipio vive una emergencia humanitaria e hizo un llamado al gobierno central.

“Con todas las instituciones que tengan que intervenir, piensen una política pública de cómo atender al migrante no solo venezolano, si no el migrante trasnacional, porque hoy lo que vemos en Acandí es que pasan miles”, dice Córdoba.

Y agrega que el municipio debe proveer “la atención en salud, la atención a los inmigrantes fallecidos y la atención a quienes quedaron con vida que también piden frazadas, piden comida, piden dormida”, indica.

El personal de la Armada Nacional realizó las coordinaciones con la policía judicial, para la entrega de los cuerpos, en el municipio de Acandí, Chocó.

