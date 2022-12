Niños no tienen que ver con la guerra: en Miranda lloran muerte de bebé

La menor de dos años dormía junto a su hermanito en una habitación que quedó destruida por la explosión del artefacto bélico.

"Eso quedo irreparable: la habitación quedó hecho nada, el techo destruido, la cocina...", declaró Dani Molano, habitante en la vereda donde se registraron los hechos.

En otra habitación de la humilde vivienda se encontraban los padres de la pequeña que resultaron heridos. La madre de la niña recibió el impacto más fuerte de la onda expansiva. Todos fueron atendidos en el hospital local.

"Fue una paciente q recibió múltiples heridas por esquirlas a nivel de cara q compromete los ojos. Uno de ellos es menor de edad tiene compromiso pórtico no grabe se estabilizo se dio de alta y su padre que también ingreso compromiso óptico no grabe", afirmó Eduardo Calvo, médico de urgencias del Hospital de Miranda.

Según los habitantes de la vereda Calamdaima, en Miranda, se escucharon dos detonaciones. "Eso llega y explota y no tiene segundo ni nada. Solo llego y cayó y explotó", declaró Luz Mary Talaga, habitante del lugar.

Frente a esta nueva acción de la guerrilla, la comunidad le exige a los violentos no involucrar a la población civil en el conflicto armado.

Por su parte, el Gobierno local anunció una movilización para rechazar el ataque. En el hospital universitario del valle permanece la madre de la menor y su condición es estable según los médicos.



Mindefensa ofreció $50 millones de recompensa para quien entregue información de los guerrilleros que asesinaron a la menor.