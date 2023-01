Niños piden drogas por WhatsApp como pedir una pizza: alarmantes cifras sobre el consumo

¡Pilas papás! El 38% usan las redes sociales para comprar alucinógenos. El 58% son menores de 24 años y el 53% no van al colegio o universidad.

¿Se imagina que un niño de su familia antes de terminar el bachillerato, o incluso antes de saber de algebra o historia, ya consuma drogas? Ese panorama es una realidad en Colombia, los niños y adolescentes cada vez son más vulnerables.

“Yo empecé por curiosidad básicamente. Un día le dije a un amigo, que tenía en el colegio, que tenía ganas de probar y él me dijo que él sabía cómo conseguirla”, relata una consumidora en rehabilitación.

También pasó con un niño que fue adicto desde los 8 años, consumía heroína. En su caso, su madre dice que ocurrió cuando ella estuvo en la cárcel. Por fortuna, el pequeño logró rehabilitarse con ayuda de la Policía Antinarcóticos y hoy tiene una nueva vida.

Estas dos personas hacen parte de unas estadísticas que, según un estudio de Global Drug Survey, indican que el 58% de los consumidores en Colombia son menores de 24 años y el 53% ni siquiera va al colegio o a la universidad y vive con sus padres. Pero a ese dato alarmante se suma este otro: en Bogotá cada día son atendidos en promedio 65 menores de edad por consumos iniciales de sustancias psicoactivas, dice la Secretaría de Salud.

“En este momento existen priorizados 54 colegios”, señala el coronel Álex Vega, jefe de protección de la Policía de Bogotá.

Pero, ¿qué hacer si su hijo es drogadicto?

Un niño se convierte en adicto debido a la facilidad para conseguir drogas en su entorno, por tener pocas habilidades sociales y por la falta de supervisión de sus padres. ¿Cómo detectarlo antes de que sea tarde?

“Tienden a tener cambios bruscos de comportamiento con comportamientos de indisciplina en el hogar, de deserción escolar, bajo rendimiento escolar, algunos empiezan a involucrarse con consumidores”, explica Belisario Valbuena, psicólogo forense.

Si usted se entera de que su hijo es drogadicto, tiene que conversar con él y ofrecerle ayuda, puntualiza el experto.

“Que él admita sus consumos, buscar en él la intensión de cambio porque si no hay en él la intensión de cambio pues va a ser muy difícil y en su momento consultar con expertos en drogodependencia”, añade.

Pero el riesgo no solo está en el entorno. Hoy en día, las tecnologías también suponen amenazas. Según Global Drug Survey, en Colombia el 38% de los consumidores puede pedir cocaína vía WhatsApp y recibirla en menos de 30 minutos, menos que el tiempo de entrega de una pizza.

