No acabaré con la Corte Constitucional, asegura presidente Santos

Juan Manuel Santos indicó, durante el programa semanal Agenda Colombia emitido desde la Casa de Nariño, que desde la época de la Independencia, las instituciones han sido lo que ha permitido vivir en sociedad y ser una democracia.

“Y esa tendencia a tratar de arrasar con las instituciones no la podemos permitir. Algunos se entusiasman de buena fe y otros, de mala fe, lo que hacen es tratar de pescar en rio revuelto”, puntualizó.

Comentó que es como si se descubre un jugador de fútbol haciendo algo malo y se pretende acabar con un equipo o con el campeonato. "No puede ser que porque algunos estén cometiendo unos ilícitos, entonces acabemos con todo. Eso es lo que algunos quisieran pero eso no lo vamos a permitir", advirtió.

Explicó que en materia de justicia se busca “corregir lo que no esté funcionando y tomar las decisiones que haya a tomar y con toda la contundencia, pero siempre, siempre, haciendo el esfuerzo para mantener y fortalecer nuestras instituciones”.

El presidente subrayó que el país debe aprovechar situaciones como la que se registra en la justicia para fortalecer la institucionalidad.

Se refirió a la reunión de dignatarios de los poderes públicos, los órganos de control y miembros del Gabinete sobre la situación de la justicia, efectuada el domingo, y dijo que “hay que mantener la armonía entre los poderes públicos pero también la independencia”.

"De ninguna manera vamos a permitir que se arrase con la institucionalidad del país porque eso a nadie le conviene", manifestó, y añadió que "la institucionalidad es lo que hay que defender a toda costa”.

Afirmó que “hay quienes están interesados en hacer caso omiso de la institucionalidad”.

“Eso es muy grave para la democracia. Todo lo contrario, lo tenemos es que aprovechar estos episodios, estas circunstancias, estas crisis, para fortalecer aún más la institucionalidad”, expresó.

Santos habló luego de que la Corte Constitucional pidiera una hora en televisión para explicar sus actuaciones en los últimos años.