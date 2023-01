“No acataron orden de paro”: Ejército da su versión sobre ataque a líder y su escolta

Yolanda González se movilizaba por vías de Arauca y asegura que militares les dispararon pese a que quien la protegía se identificó como miembro de la UNP.

El pasado jueves en la noche, Yolanda González y su escolta regresaban de Cúcuta a Saravena cuando ocurrieron los hechos. Desde su sala de recuperación contó que el ejército les pidió detenerse y que su conductor atendió el llamado y se identificó como escolta de la UNP.

"En contexto:"

“Cuando levanté las manos empezaron a disparar”: líder cuenta cómo militares mataron a su escolta

“Ellos no le pusieron cuidado, empezaron a gritar que se bajen del vehículo, yo me asusté porque gritaban demasiado y me bajé, abrí la puerta y cuando salí del carro un soldado gritó que levantara las manos, cuando yo alcé mis manos empezaron a disparar sin nada más”.

Dice que Ezequiel Jiménez, su escolta, no tuvo tiempo ni de bajarse del carro.

En un comunicado, la octava división del Ejército dice que antes de que se registrara el hecho con la líder política estaba en marcha un operativo ante la alerta de un posible secuestro de un comerciante y el robo de una camioneta. Y que en el alto La virgen pasó un vehículo blanco con las características reportadas.

Según el comunicado, un tercer hombre huyó disparando. Dos kilómetros adelante, las tropas hacen una señal de alto a otro vehículo, el de Yolanda González.

La tragedia hubiera podido ser mayor, pues Yolanda González había convocado a uno solo de sus escoltas, porque no había viáticos para su segundo hombre de seguridad.