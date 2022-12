No aparecen en Bucaramanga latas de atún contaminadas con mercurio

En almacenes de cadena, supermercados y tiendas, funcionarios de la Secretaría de Salud en Santander buscan las 24 mil latas con atún que el Invima prohibió comercializar por el alto contenido de mercurio.

“En este caso se tomaron las muestra fisicoquímicas y se enviaron a los laboratorios en Bogotá y allá generan el proceso para emitir si se cumple o no cumple con la norma. De ahí fue cuando se generó la alerta de que no cumplía con la norma”, explica Héctor Cáceres, funcionario de la Alcaldía de Bucaramanga.

La búsqueda no es sólo en Bucaramanga y el área metropolitana.

“Estas 24.000 latas de atún se van a buscar en todo el departamento; además se le dijo a Van Camp’s que ellos deben entregar esas latas de atún que distribuyeron”, revela el secretario de Salud (e.) de Santander, Wilson Peña.

Pero, ¿sabe la comunidad cual es el lote de atún que no debe consumirse?

“Lo escuché hoy en la central de abastos, en el noticiero en la mañana, pero no sé exactamente qué número es”, dice Elber Jaimes, habitante de Bucaramanga.

El número del lote es W2653-40220 lomitos van camps, atún en agua.