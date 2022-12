No autorizaría ataque contra 'Timochenko' si lo ubican, dice Santos

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró este jueves que a “estas alturas” no autorizaría un ataque contra el máximo jefe de las FARC, alias ‘Timochenko’, si las Fuerzas Militares lo ubican.

“No tengo ningún problema en reunirme con ‘Timochenko’ a estas alturas, bien sea para acelerar, bien sea para rematar. Lo que a mí me interesa es terminar este conflicto lo más pronto posible”, afirmó el mandatario en entrevista con RCN Radio.

El jefe de Estado recalcó que el proceso de paz no busca que haya impunidad. “Les hemos dicho en forma muy clara a las FARCque debe haber justicia con castigos y penas. ¿Cómo? pues ese es el punto que estamos discutiendo en Cuba”, agregó.

Insistió en que la pena para los guerrilleros no necesariamente será en la cárcel y sostuvo que para las mismas víctimas lo más importante es que pidan perdón, que digan la verdad y que haya reparación.