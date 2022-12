“No buscamos la paz del Gobierno, sino la paz de los colombianos”: Santos

"Hoy quiero dejarles un mensaje muy claro: la paz es de todos. La que buscamos no es la paz del Gobierno de Juan Manuel Santos, ni la paz del Estado, sino la paz para todos los colombianos, conseguida y defendida por todos los colombianos".

Así lo manifestó este miércoles el presidente Juan Manuel Santos durante la celebración de los 135 años de la Cámara de Comercio de Bogotá, acto durante el cual afirmó que para cumplir este anhelo de paz, "necesitamos de su apoyo y de su confianza".

El jefe de Estado pidió a los colombianos que "no se dejen confundir por las declaraciones de las FARC por fuera de la mesa, ni por las desinformaciones y mentiras de quienes se oponen al proceso".

"En La Habana no estamos negociando el Estado, no estamos negociando nuestro sistema político, no estamos negociando nuestro modelo económico. Estamos conversando, sí, sobre una agenda muy concreta y muy puntual que nos permita ponerle fin al conflicto", dijo.

El mandatario recordó que, según el reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, ya han muerto más de 200 mil compatriotas en el último medio siglo por causa del conflicto armado.

"Yo creo que es hora, yo creo que es tiempo de que hagamos lo que podemos hacer para detener este desangre y para que nuestros hijos conozcan una Colombia en paz, esa Colombia que hasta hoy no hemos conocido ninguno de nosotros", dijo.

"Tengan la tranquilidad, además, de que todo lo que se acuerde en La Habana, y ojalá lleguemos al acuerdo final, deberá ser refrendado por los colombianos, pues nada se negocia y nada se decide sin en el concurso de la Nación", concluyó el presidente de la República.

