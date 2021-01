“No cabe el secretismo con las vacunas, está comprometida la salud”: procurador Fernando Carrillo

A pocos días de dejar su cargo, el procurador Fernando Carrillo habló sobre las últimas decisiones que tomó en el caso Odebrecht , los cuestionamientos al plan de vacunación contra el COVID-19 y su futuro en la política.

¿Qué decisiones hay frente al caso Odebrecht?

Fernando Carrillo: Por primera vez demostramos que los particulares que manejan recursos públicos, que se ocupan de derechos fundamentales del Estado o de servicios públicos, son disciplinables y pueden ser sancionables por la Procuraduría.

En las próximas horas estamos anunciando una decisión sancionatoria contra privados de la multinacional de la corrupción Odebrecht en relación con contratos que fueron falsos, con actas falsificadas, que hacen parte, además, de lo primero que se ha hecho en esta Procuraduría y es demostrar que el servicio público también está sometido a controles disciplinarios esto no tiene antecedentes

Es contra las cabezas de Odebrecht en Colombia, se trata de una multa y una inhabilidad porque lamentablemente no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, que esa fue una batalla que dimos en un proyecto de ley que lamentablemente no prosperó en el Congreso.

¿Estás personas quedarán alejadas de la contratación en Colombia?

Fernando Carrillo: Así es. No son únicamente las sanciones tradicionales penales, todos sabemos que los corruptos pueden ser destituidos, pueden entrar a la cárcel, negociar, pero después pasan a disfrutar de lo que fue el botín de la corrupción; eso es lo que tenemos que impedir.

He dicho muchas veces que hay que meterle la mano al bolsillo de los corruptos por un lado y hay que inhabilitar a las empresas o a los ejecutivos que están detrás de los actos corruptos. Esto último es lo que estamos haciendo con estas últimas decisiones en el caso Odebrecht.

¿Está satisfecho con la respuesta que el gobierno dio sobre el tema de las vacunas?

Fernando Carrillo: Lamentablemente, las últimas respuestas a nuestras preguntas no las hemos recibido. Ya la Contraloría se sumó a estos mismos interrogantes, todas las asociaciones médicas. Yo no quiero entrar en polémicas personales con el presidente. Ha habido mucha información inconsistente y hay una serie de cosas en donde está comprometida la salud de los colombianos, luego ahí no cabe el secretismo, unas cláusulas de confidencialidad no pueden poner en entredicho el derecho a la salud de los colombianos.

Existen posibilidades, por ejemplo, de mantener en reserva con determinadas instancias. Yo invitaría al presidente -yo ya no voy a estar- pero lo invitaría a que socialice. Esto no es un acuerdo como entre dos supermercados porque lo que está de por medio es la salud de los colombianos y recursos públicos que se van invertir en ello.

¿Qué consejos le dio usted a la doctora Margarita Cabello, quien lo va a suceder al frente del Ministerio Público?

Fernando Carrillo: La Procuraduría es un órgano totalmente autónomo, preservar la autonomía de la institución y no dejarse seducir por las voces de sirena de los políticos que se quisieron apoderar de esta entidad durante muchos siglos. Esto no puede ser el botín de ningún partido político, esto no puede ser un instrumento para perseguir a los enemigos, hacerles favores a los amigos. Estoy seguro de que la doctora Cabello tiene claro eso.

Asesinatos de líderes sociales

Fernando Carrillo: Todo lo que se ha hecho ha sido insuficiente, nosotros hemos hecho 14 mesas por la vida, hemos participado en reuniones de siete u ocho campañas por la vida y todo eso se vuelve o se queda corto frente de la magnitud del fenómeno, de que prendamos la televisión y sepamos que en ese baño de sangre cada día están asesinando por lo menos a un líder social en Colombia. Creo que eso es lo que hay que parar, convirtiéndolo en una prioridad.

¿Será candidato presidencial?

Fernando Carrillo: Aquí el país tiene una obsesión con las candidaturas presidenciales porque se cree que esa es la forma, primero, de tener una relevancia personal que le da el ejercicio de ese cargo y, segundo, porque se cree que es la única forma de influir en el público. Yo no creo necesariamente en ninguno de esos dos argumentos, creo que los hombres más importantes de Colombia, por ejemplo del siglo XX, no llegaron a la Presidencia de la República.