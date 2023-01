No caiga: piden una suma para entregar mercancías "incautadas por la DIAN", pero todo es falso

Bandas delincuenciales, a través de redes sociales, se hacen pasar por entidades del Estado y amenazan a sus víctimas a que si no pagan una suma de dinero para ponerse al día con los impuestos podrían terminar presos.

Una orden de captura internacional le llegó a un joven después de ser contactado por un supuesto fraude fiscal.

El joven le hizo un pago al supuesto funcionario por una supuesta mercancía que le había sido incautada por la DIAN a una tía.

“Me contactaron de un número internacional para saludarme como si fuera un familiar muy allegado a mí. Era una tía que me preguntaba por mi papá, me dijo que me iba a enviar una caja porque ella se venia para Colombia”, manifestó Camilo, víctima de esta modalidad de estafa.

A los pocos días lo contactó un supuesto fiscal que le dijo que en dicha caja venía una mercancía avaluada por noventa mil dólares - un poco más de 334 millones de pesos- y que debía pagar dos millones de pesos por los impuestos generados de la encomienda.

Camilo pagó los dos millones de pesos, pero para el supuesto fiscal no fue suficiente y le siguió exigiendo más dinero . Como se negó, entonces lo involucró en un proceso judicial, lo que hizo que su vida y la de casi 200 víctimas en todo el país se volviera un infierno.

A los estafadores los descubrió el Gaula de la Policía tras tres meses de investigación.

“Tres de ellas eran mujeres las cuales eran las encargadas de desarrollar en plataformas digitales todo el material con el cual la víctima iba a ser extorsionada y posteriormente con el cobro del dinero”, comunicó el mayor Adrián Ramos, comandante del Gaula de Bogotá.

Los jefes de la banda actúan desde la cárcel La Modelo de Bogotá, según las autoridades.

El mayor Ramos indicó que es importante que las personas que reciban una encomienda siempre estén en constante comunicación verbal con el individuo que la envió para evitar suplantaciones y futuras extorsiones.

En total, cinco extorsionistas fueron capturados y enviados a la cárcel.