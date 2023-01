No comer cuento, un deber ante rumores en redes sociales y cadenas de WhatsApp

En momentos de gran tensión, como los vividos en los últimos días en Colombia, vale la pena tener en cuenta las siguientes reflexiones.

"Cuando yo salí de Santa Sofía del Darién, ese pueblo ya estaba muerto. Lo mató un rumor, un rumor": veintiséis años después, un fragmento de ‘La estrategia del Caracol’, compartido en las redes sociales, regresa para recordarnos el poder de un rumor.

Pero esta vez no fue ‘Mardoqueo, el peluquero’ quien lo difundió, fueron ciudadanos asaltados en su buena fe y contagiados por el temor.

¿Somos ‘hackeables’ los seres humanos?, como lo insinuó el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. ¿O perdimos la cordura?, como lo expresó el periodista Ronny Suárez, atacado por sus vecinos en medio del pánico colectivo que hubo en Bogotá.

Para el animador Édgar Humberto Álvarez, "no se vale ni lo uno ni lo otro".

Así es que activen su "alerta cacerola", pero para dudar de los contenidos alarmistas y no compartirlos.

"Si es testigo de un hecho delictivo o siente que está bajo amenaza, reporte de inmediato a las autoridades. Grabar un video y mandarlo a los amigos o subirlo a Facebook no ayuda en nada, si usted no informa a quienes tienen la obligación legal de responder", dice Renata Cabrales.

Y, por favor, no coman cuento. Usen las redes sociales de manera responsable, así evitarán ser víctimas, o peor, cómplices del terror.