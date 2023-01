“No constata la información”: críticas a Botero por polémica declaración sobre hurtos en Vichada

Para expertos en conflicto y seguridad nacional, el ministro de Defensa tiene que reestructurar su protocolo de comunicación interna o dar un paso al costado.

Guillermo Botero fue abucheado en Puerto Carreño por polémicas declaraciones respecto a la seguridad en esa zona de los Llanos orientales.

“Hurtos de residencia son unos hurtos menores y están muy concentrados, increíblemente, en el robo de ropa que está siendo extendida en unas cuerdas para su secado”, dijo Botero durante el Taller Construyendo País.

La afirmación generó el rechazo de los habitantes de la zona, quienes denunciaron varios casos de inseguridad. Sonia Prada, líder comunal, le recordó al ministro que hay otros problemas como robos, drogadicción y prostitución ilegal.

El señalamiento del ministro Botero también fue cuestionado por uno de los representantes a la Cámara de Vichada quien aseguró que le están mintiendo al pueblo. “Que lleguen a una conclusión que la delincuencia acá en el municipio de Puerto Carreño es que se roban la ropa en el patio de la casa, yo creo que eso es una falta de respeto y que estén dando esos resultados", señaló Camilo Arango.

Pero no ha sido la única declaración polémica. Hace unas semanas también dijo, en principio, que Dimar Torres había muerto en un forcejeo con un cabo del Ejército y después resultó que se trató de un homicidio en persona protegida.

“Según él (el cabo), le trataron de arrebatar el fusil y en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona de las FARC”, señaló el ministro el pasado 29 de junio.

Sobre el asesinato de María del Pilar Hurtado, el jefe de la cartera se apresuró a señalar al ELN como responsable del homicidio, después la hipótesis cambio y apunto a bandas criminales.

Ariel Ávila, analista del conflicto, asegura que un ministro de Defensa, en un país como Colombia, no puede salir tantas veces en falso.

“El ministro está siendo utilizado, está saliendo en falso apresuradamente y no tienen como constatar la infromación internamente”, sostiene Ávila.

Para el experto Néstor Rosanía, el cargo de ministro de Defensa lo debe ocupar un experto en seguridad nacional.

