"No creo que vaya a haber una confrontación con Nicaragua": canciller Holguín

"Yo no creo que vaya a haber una confrontación con Nicaragua", dijo la canciller colombiana, María Ángela Holguín, en referencia a la nueva demanda que Nicaragua interpuso el pasado 16 de septiembre para ampliar su plataforma continental extendida, materia que Colombia está estudiando.



La funcionaria también se refirió a la reciente detección de dos bombarderos rusos en el espacio aéreo colombiano en el Caribe y a las declaraciones del inspector general del Ejército de Nicaragua, general de brigada Adolfo Zepeda, sobre las operaciones antinarcóticos realizadas con EE.UU. y Rusia en el área delimitada por la CIJ.



"Obvio conocemos que el Gobierno ruso tiene unos acuerdos donde hay compra de embarcaciones o de aeronaves con Venezuela y Nicaragua pero no quiere decir que Rusia intervendrá en la región", anotó la canciller.



Holguín explicó el Gobierno colombiano está pendiente de conocer el dictamen de la Corte Constitucional sobre el Pacto de Bogotá (1948), que reconoce la jurisdicción de la CIJ.



El Gobierno demandó este tratado ante el alto tribunal el pasado 16 de septiembre para determinar si a la luz de la Constitución de 1991 un fallo de La Haya tiene potestad para definir nuevas fronteras o si, por el contrario, un cambio de esta naturaleza sólo puede ser establecido por un tratado con Nicaragua aprobado por el Congreso.



Colombia no iniciará un diálogo en ese sentido con las autoridades del país centroamericano hasta que se conozca ese veredicto y se hayan concluido los estudios sobre la plataforma continental extendida, dijo la canciller.



"Hasta que no se tenga claridad sobre el ordenamiento jurídico interno, no hemos pensado en tener ningún tipo de diálogo respecto a este tema con el presidente (nicaragüense Daniel) Ortega", sostuvo Holguín.

En la rueda de prensa también participaron el comandante de la Armada, vicealmirante Hernando Wills, y la subsecretaria general de la Presidencia, Paola Buendía, quienes ratificaron a su turno que Colombia mantiene la soberanía en sus aguas y que ha desarrollado un sólido programa social para las comunidades afectadas por el fallo.