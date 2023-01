No cumplir lo pactado con la FARC alienta las disidencias, dice Humberto de la Calle

“Es un mensaje pésimo para el ELN”, afirmó el candidato presidencial, que presentó 18 de las propuestas que planea desarrollar si resulta electo.

De la Calle dijo estar preocupado porque respecto a los “desarrollos legislativos falta el 80%, la reforma política quedó a medias, no se aprobó el catastro multipropósito, entonces cómo vamos a hacer para la reforma rural integral”.

“Eso lo que hace es alentar las disidencias, es un mensaje pésimo para el ELN”, agregó.

El candidato, además, presentó a los medios sus propuestas de campaña en salud, educación, vivienda y seguridad. La sustitución de cultivos ilícitos ocupa un capítulo especial.

“La sustitución voluntaria es el verdadero camino para resolver un problema que no solo es punitivo, eso no es metiendo a la cárcel a los cultivadores”, explicó.

En su programa habitacional, De la Calle propone el arriendo social con incentivos para el sector privado, lo que permitiría pagar sobre una base de la mitad el valor comercial y con opción de compra.

Le puede interesar:

"No somos un centro que le dé miedo comprometerse": Humberto de la... Escuche la entrevista que concedió a Blu Radio:

Blu Radio señal en vivo | Noticias de Colombia y el Mundo