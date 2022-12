¡No dé papaya! Evite publicar en redes si va a viajar en Semana Santa

Alardear en redes sociales sobre su destino de vacaciones en Semana Santa podría ponerlo en la mira de los ladrones, tenga cuidado. Esta es una de las varias recomendaciones que dan las autoridades para que esta temporada no sea víctima de los amigos de lo ajeno.

Las festividades religiosas, época de esparcimiento y reflexión, es una época en que los ladrones aprovechan la guardia baja de sus víctimas.

Otras de las recomendaciones es, si decide dejar a una persona encargada, verificar primero su fiabilidad y antecedentes.

También tenga cuidado con la seguridad en el hogar. Puertas y ventanas de su casa deben quedar bien aseguradas. Si es posible, tenga a la mano el número telefónico del policía del cuadrante.

Para los que se quedan en casa, la recomendación es no caer en la redes de los delincuentes que se camuflan como funcionario de entidades públicas y hasta de policías.

Según las autoridades en comparación del año pasado los robos a residencias han disminuido en un 19 por ciento pero a pesar que de las cifras, lo mejor es no dar papaya y evitarse dolores de cabeza.