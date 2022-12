“No descarto ejercer el liderazgo político que me corresponde”: Óscar Iván Zuluaga

Tras el archivo de la investigación en su contra por parte del CNE, el excandidato vuelve al ruedo, no sin antes rechazar una alianza con Germán Vargas Lleras.

Según Zuluaga, la decisión demuestra la transparencia de su campaña en el manejo de dineros.

“Yo contrate al señor Duda Mendoza y lo contrate por un millón y medio de dólares; hicimos el contrato, está registrado, lo he hecho público, le giramos la plata a través del sistema financiero, pagamos casi 500 millones de impuestos y eso fue lo que hizo la campaña”, aseguró.

“El partido está tomando decisiones en materia de candidato presidencial, de programa, nos tenemos que preparar para poder liderar esa gran coalición de los sectores que permita ganar la presidencia en primera vuelta, derrotar a la izquierda y estructurar la campana con un candidato fuerte”, agregó.

¿No descarta ser precandidato?

“Yo no descarto ejercer liderazgo político que me corresponde”.

Frente a una posible alianza con el candidato Germán Vargas Lleras, dijo que: “el doctor Germán Vargas estuvo siete años con el gobierno, fue su fórmula vicepresidencial y nosotros hemos sido la oposición de ese gobierno que dejó un país en una situación muy difícil en todo sentido”.

¿No le gustaría una alianza con él?

“La preferencia nuestra debe ser con los sectores del no, siempre lo he dicho y lo seguiré defendiendo porque es lo más coherente y consistente, yo creo que uno la política la debe hacer sobre esa base”, expresó.

Zuluaga espera reunirse en las próximas horas con el expresidente Álvaro Uribe para hablar sobre su eventual participación como precandidato presidencial.

