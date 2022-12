“No encubro a nadie, es mi vida la que está en juego”: Laura Moreno

Laura Moreno Ramírez, implicada en la muerte del estudiante Luis Colmenares, se declaró inocente y negó estar encubriendo a alguien.

"Yo no tengo que pagar una condena que no me merezco (...) no tengo que encubrir ni a mi familia, ni a nadie por amor, ni a mis amigos", sostuvo.

La joven de 22 años y estudiante de quinto semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad de Los Andes habló para Noticias Caracol en el apartamento de su familia, donde permanece bajo detención domiciliaria.

"Soy inocente, lo que me está pasando a mí le puede pasar a cualquiera", agregó.

¿Cómo murió Luis Colmenares?

"Acá no hay ningún culpable, lo que sucedió fue un accidente" , aseguró Moreno.

Negó que ella o alguno de sus amigos tuviera escoltas el día de la muerte de Luis Colmenares, con lo que rechazó de plano versiones del abogado de la familia del joven en las que insinúan que guardaespaldas tuvieron alguna participación en los hechos.

"Me parece que es un invento, porque esa noche yo no tenía escoltas, ninguna de las personas que iba conmigo en la fiesta tenía escoltas, y en el caso que fuera de Carlos Cárdenas, él nunca ha tenido escoltas. No sé a qué escoltas se referirá el abogado Lombana", manifestó la joven.

Y fue más allá. "Yo empecé a tener escoltas desde que murió Luis Andrés, debido a una amenaza que me hace un tío de Luis Andrés (Colmenares)".

Laura Moreno dijo sentirse libre de culpa.

"Sigo confiando en que pronto saldré totalmente libre y totalmente inocente".

Sus amigos

"Yo no era novia de Luis Andrés. No teníamos ninguna relación formal, él me estaba pretendiendo, me estaba conquistando, estábamos saliendo".

Moreno aclaró que para ese momento, su exnovio Carlos Cárdenas -también salpicado en el caso Colmenares- ya no hacía parte de su vida. "Yo había terminado una relación con Carlos Cárdenas, yo estaba sola, entonces Luis Andrés empezó a pretenderme".

Su noviazgo con Cárdenas duró aproximadamente tres años. "Carlos y yo empezamos a cansarnos, la monotonía empezó a agobiarnos, terminamos por decisión de los dos, él empezó a salir con más personas".

De Jessy Quintero, también implicada en el proceso, dijo que no se hablaban a pesar de que Colmenares y ella eran grandes amigos.