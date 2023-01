“No era cualquier fusil”: mindefensa revela nuevos detalles sobre supuesto atentado contra Duque

Guillermo Botero se refirió a la captura de tres venezolanos que transportaban armas de alto poder y confirmó que la seguridad del presidente fue fortalecida.

Autoridades aclararon, además, que no han podido establecer si los detenidos, dos en Valledupar y uno en Barranquilla, tienen alguna relación con la Guardia Nacional Venezolana u otras autoridades en ese país.

"No tenemos información que permita hacer ese vínculo, no estamos en condiciones de asegurarlo, hasta ahora no hay ninguna relación de causalidad. Está la relación de casualidad de la ciudadanía y las armas de alta precisión", acotó Botero.

Para el ministro de Defensa, lo “que verdaderamente preocupa” es que “no era cualquier fusil, eran unos fusiles de alta precisión que venían debidamente camuflados”.

¿Quiénes son los capturados?

José Vicente Gómez Ríos y Pedro José Acosta Ovalle, de 22 años, fueron sorprendidos por agentes de la Policía de Tránsito de Valledupar en un retén de control a las afueras de esta ciudad el pasado 21 de diciembre.

Ambos, asegura la Policía, pretendían viajar a Barranquilla en un bus de servicio público con dos fusiles de asalto 5.56 calibre 4 y tres proveedores.

Autoridades no descartan que este armamento pudiera terminar involucrado en un importante hecho delictivo.

Y el pasado 26 de diciembre, en Barranquilla, cayó en poder de la Policía Heiger Enrique Vásquez Mendoza, quien tenía en su poder una subametralladora mini uzi automática.

Investigadores verifican si el hombre tiene relación con los dos capturados en Valledupar.

Lo que han establecido autoridades hasta el momento es que Vásquez Mendoza tiene antecedentes judiciales y al parecer habría sido capturado y puesto en libertad en el año 2011 durante una operación contra la banda de Los Rastrojos.

Estos tres hombres ya se encuentran con medida de aseguramiento y bajo vigilancia extrema.

Igualmente, será sometidos a interrogatorio para determinar la procedencia, destino de las armas y qué pretendían hacer con ellas.

