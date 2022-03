“No era ningún criminal”: hermano de presidente de JAL muerto en operativo del Ejército en Putumayo

A Florencia, Caquetá, fueron trasladados los cuerpos de Didier Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Remanso, y su esposa, quienes murieron en un operativo del Ejército en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo.

En entrevista con Noticias Caracol, Jhoiner Hernández, hermano de Didier, rechazó las declaraciones de las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa en las que insisten que se trató de una operación contra disidentes de las FARC.

“Queremos aclarar que mi hermano pertenecía a la Junta de Acción Comunal, no era ningún criminal, así como lo asegura el Ejército y muchas versiones más. Ellos se encontraban en un bazar, departiendo. Queremos demostrar en actas que sí fue así, que no era ningún campo, que eso fue totalmente en una vereda donde había población civil que atacaron ahí”, dijo Jhoiner.

La comunidad insiste en que sus seres queridos, señalados como disidentes, no eran criminales, como lo ha reportado el Ejército.

“Hemos escuchado versiones en contra, atacando, por ejemplo, del ministro diciendo que eso no era población civil, viendo que no es así. Entonces nosotros le pedimos a la Fiscalía que aclare los hechos bien, esto no puede seguir así”, subrayó.

La familia de Didier indicó que él también se destacó como líder en el sector de la Troncal del Hacha en Florencia.