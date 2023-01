“No es algo sistemático”: polémica declaración de Mininterior sobre asesinato de líderes sociales

Lo dicho por la ministra contrasta con las palabras del director de la Unidad de Protección. Hay posiciones divididas frente a los comentarios.

Al parecer no hay un día sin controversias para el nuevo gobierno. Esta vez la señalada ha sido la Nancy Patricia Gutiérrez.

“No podemos decir que sea algo sistemático que obedezca a una causa fundamental o a un exterminio en particular, sino es multicausal en las zonas de mayor violencia y conflictividad”, fueron las palabras de la ministra del Interior sobre el asesinato de líderes sociales que no cayeron muy bien en varios sectores.

William Cristancho, defensor de derechos humanos y sobreviviente a dos atentados aseguró: “ella está faltando a la verdad como ministra. Lo que nos preocupa a nosotros es que eso hace carrera”.

Por la misma línea está la posición de la representante de la Cámara por Colombia Humana Ángela María Robledo quien aseguró que estas afirmaciones solo generan “una total desprotección a los líderes que están en los territorios”.

Por otro lado, desde el Centro Democrático defendieron la controvertida posición de la ministra. “Yo creo desde la Fiscalía y el Ministerio del Interior han sido enfáticos y han demostrado con hechos que en este país no hay ninguna sistematicidad”, comentó Gabriel Santos, representante por el partido de gobierno.

Las declaraciones de Nancy Patricia Gutiérrez van en contravía de lo dicho por el nuevo director de la Unidad Nacional de Protección hace una semana: “Hay un ataque sistemático de bandas criminales y de organizaciones al margen de la ley que son intolerantes que vienen desarrollando una política de exterminio contra los líderes”.