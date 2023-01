“No es culpa nuestra, es culpa del gobierno”: líder estudiantil a ciudadanos afectados por marchas

Alejandro Palacio insistió en una mesa de negociación. Además, rechazó la violencia en las movilizaciones: “encapuchados sabotean y deslegitiman la protesta”.

Palacio, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, pasó al tablero de Noticias Caracol.

Esta es la entrevista:

¿Está de acuerdo con bloquear vías?

Inevitablemente, en las marchas se bloquean vías. En los andenes no cabemos todos. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con que se tomen vías nacionales para hacer plantones y mucho menos.

El alcalde Peñalosa dice que tendrá que actuar la Policía si, por ejemplo, se bloquea el paso en Transmilenio…

Si no hay necesidad de bloquear Transmilenio, pues no lo bloqueemos. Pero hay un momento en que la marcha es tan grande que ya no cabemos en los carriles y, quizás, toca usar ese carril.

¿Deben los estudiantes denunciar a los encapuchados violentos?

Total, los encapuchados violentos tan solo sabotean nuestras marchas, deslegitiman la protesta y por eso los estudiantes los rechazamos rotundamente. Yo he sido víctima de amenazas por parte de encapuchados. En las últimas tres movilizaciones se han acercado a amenazarme, a decirme que me tengo que hacer a un lado del movimiento estudiantil. Rechazo profundo a la violencia, provenga de donde provenga.

¿Deben los líderes de las marchas responder legalmente por hechos violentos, como sugieren las autoridades?

Un no rotundo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el control sobre todo lo que sucede en la movilización. Nosotros cumplimos con convocar movilizaciones pacíficas, rechazamos y le damos la cara al país diciendo que no representan el sentir del movimiento estudiantil estos encapuchados, y es por eso que no podemos asumir responsabilidades penales cuando es algo colectivo.

El control social ha sido clave: uno ve videos de estudiantes en medio de los capuchos, en medio de la policía. Nosotros siempre les dejamos claro que no son estudiantes, que no hacen parte del movimiento estudiantil.

¿Por qué, si están dialogando, paralelamente hacen marchas?

Como estudiantes y profesores, el único mecanismo de presión frente a una negociación con el gobierno es la gente, movilizándose en las calles de manera pacífica, de manera alegre. Tenemos la plena disposición para negociar. Le hemos planteado al gobierno que queremos sentarnos, a llegar a acuerdos, solucionar lo más rápido posible el tema de la educación superior pública. Queremos regresar a clases, pero no podemos regresar a clases bajo estas condiciones. Por eso le decimos: sentémonos a negociar, lleguemos a un acuerdo. Tuvimos cuatro sesiones, lamentablemente el martes pasado se levantó la mesa, se suspendió.

Habíamos avanzado en una agenda y llega el gobierno y nos dice: ya está definida la política educativa para los próximos cuatro años, ‘Generación E’, un acuerdo con los rectores…

¿Los rectores ya están en parte de acuerdo con el gobierno y ustedes, los estudiantes, no?

Sí, nosotros les hemos dicho que los acuerdos que se firmaron con el presidente Duque son acuerdos valiosos en una crisis como la que estamos. Cada peso extra a la universidad pública es muy valioso. Sin embargo, terminan siendo recursos insuficientes. ¿Por qué? Esos recursos no ayudarán a alivianar el déficit, tan solo lo controlarán: seguirá creciendo el déficit, pero de una manera un poco más controlada.

El gobierno ya dijo que garantizaba, para el próximo año, 1.5 billones de pesos para financiar educación. ¿Por qué no los convence esta cifra?

Le hemos planteado al gobierno que como tal no hay que financiar ‘Generación E’, hay que financiar es a las universidades públicas. ¿Por qué? La prioridad del Estado debe ser: recursos públicos para las universidades públicas, y más cuando las universidades públicas se nos están cayendo a pedazos. Nosotros hemos denominado ‘Generación E’ como el nuevo ‘Ser Pilo Paga’ o ‘Ser Pilo 2.0’. ¿Por qué? Porque termina desviando recursos a universidades privadas. Nosotros no estamos en contra de las universidades privadas, esto no es una batalla en contra de la universidad privada, sino que es más bien una reivindicación de la universidad pública.

Ustedes están pidiendo para funcionamiento 3.2 billones de pesos y, para infraestructura, 15 billones. ¿No es iluso pensar que el gobierno vaya a cumplir eso?

El sistema universitario estatal, el espacio donde se reúnen los 32 rectores, planteó que el déficit acumulado, de 1993 hasta el día de hoy, es de 18.2 billones de pesos. Nosotros entendemos que es imposible que el gobierno nos dé un cheque de 18.2 billones, pero entonces hemos planteado varias alternativas. Lo más importante es el funcionamiento, porque es lo que hace falta para que nuestra universidad funcione día tras día. Y para infraestructura, le hemos planteado al gobierno que se comprometa en un plan de pagos en un plazo no menor de 10 años.

¿Cuántas semanas de clase han perdido?

Alrededor de cinco semanas.

¿Van a perder el semestre?

Le hemos pedido a los rectores que por favor no nos cancelen nuestro semestre. Nosotros queremos volver a clase. Les hemos pedido que busquen un mecanismo flexible, sin alterar la carga académica, sin alterar las 16 semanas de clase, para retornar.

Los rectores empezaron esta pelea con nosotros, los profesores la empezaron con nosotros… por favor, salgamos juntos de esta. Estamos dispuestos a perder el tiempo perdido, recortar las vacaciones o alargar los semestres.

¿Por qué no protestan sin afectar a los ciudadanos del común que están en las calles, que van hacia su trabajo?

No es culpa nuestra, es culpa del gobierno que no ha querido escuchar nuestras peticiones, no ha podido solucionar este problema.