“No es demagogia barata”: Juan Carlos Pinzón y Claudia López se sacan ‘chispas’ en debate

Las fórmulas vicepresidenciales fueron invitadas a la Universidad Javeriana. Allí hablaron de justicia, impuestos y participación de la mujer.

“Hay una tarea fundamental que es una reforma a la justicia para romper la perversa relación entre políticos y justicia para hacer realidad la justicia en Colombia”, señaló Ángela María Robledo.

“Como Néstor Humberto Martinez ya sería mucha gracia, ha sido empleado de Luis Carlos Sarmiento, ha sido empleado de Uribe, ha sido empleado de Santos. Aquí no se investiga a Odebrecht, este es el único país de América Latina, donde con las mismas pruebas de financiación ilegal todos están libres e impunes”, expresó Claudia López.

“Quiero resaltar el trabajo de una mujer, la vicefiscal María Paulina, ella ha cambiado el orden de la investigación y por eso de más en más estamos encontrando personas detenidas y judicializadas por los asesinatos de líderes sociales”, dijo, por su parte, Clara López.

“De las cosas que más temo yo en el país es que precisamente ante la ausencia de justicia comience a replicarse esa vieja teoría de la autodefensa que han replicado la izquierda, la derecha”, indicó Pinzón.

El debate se calentó cuando Claudia Lopez increpó a Juan Carlos Pinzón en materia de impuestos a los grandes empresarios.

“Lo que necesitan es tener oportunidades de estar ubicados, no un poco de demagogia, un poco de cuentos que al final no operan”, dijo el compañero de fórmula de Vargas Lleras.

“Lo que yo acabo de decir no es demagogia barata, es lo que los libros de economía de esta universidad comprueban, se llama conocimiento científico”, le replicó la compañera electoral de Fajardo.

“Claudita, en esta universidad yo me gradué con honores, usted es una carretuda, carretuda”, le espetó Pinzón.

La gran ausente en el debate fue la fórmula de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, quien se encuentra fuera de Bogotá.