“No es fácil, pero es un reto”: defensor del Pueblo habla de su lucha contra el cáncer

Carlos Negret es un batallador apasionado al que la buena fortuna le extendió la vida para hacer visibles a los invisibles.

“Es un linfoma de Hodgkin, es una enfermedad catastrófica y es mi Dios el que extiende un cheque y dice bueno, quédese a trabajar otro tiempo”, dice Negret.

El defensor pasó por tiempos difíciles, cinco días de la semana trabajaba y los fines de semana los pasaba hospitalizado o, como reitera, hospedado en la Fundación Cardio Infantil, donde construyó con el cuerpo médico otra familia mientras recibía un complejo tratamiento de quimioterapia.

“Mucha gente no sabía”, asegura Negret, quien sostiene que compartirle la noticia a su familia no fue fácil.

“Al pequeño no le pude decir, le decíamos que yo me iba a trabajar. Al mayor si le conté, un excelente soporte”, señala.

Ante la adversidad, asegura, “quien se quiebra no es el defensor, se quiebra Carlos Alfonso Negret (…) yo me rezaba mi padre nuestro todos los días”.

Sabe que sobrevivió y se muestra agradecido, la sola mención de sus médicos le humedece los ojos.

“Lograron que yo saliera adelante. El cáncer, como dicen, nunca está controlado, las células cancerígenas se pueden revivir en cualquier momento por eso cada seis meses me hago el protocolo que es ir y montarme en una máquina que se llama el tac”, añade.

Los momentos duros van de la mano con los más placenteros, los de ahora, cuando ondea la bandera de los Derechos Humanos al llegar a cada sitio perdido en la geografía de Colombia.

“Yo siempre he sido una persona que hago vueltas, que ayudo a la gente (…) me gusta trabajar con el desvalido, me gusta darle la mano a todo el mundo”, sostiene.

Y de mano en mano, de saludo y abrazo va llegando a la gente. Su mayor debilidad son los niños y es un imán para ellos.

Dulce, mamador de gallo, como se define, a cada situación complicada le saca un cuento. Carlos Negret no se deja vencer y sigue luchando por los más necesitados.