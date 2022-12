No es justo que siga pasando: otra mujer fue víctima de abusador en Transmilenio

Paula Franco tomó este miércoles en la mañana bus de Transmilenio y como todos los días se dirigía desde el Portal 80 hasta el Portal del Norte por donde queda ubicada su oficina.



"Me di cuenta que se volteó hacia mí y más adelante sentí que me estaban cogiendo la cola, yo pensé que era de pronto la maleta de atrás o el tipo de atrás y no era así. Entonces esperé otro momentico y más adelante sentí que me cogieron otra vez la cola entonces yo dije ‘me están manoseando’, entonces después me puse a mirar hacia abajo y el man (sic) movía mucho ahí su cosa (sic), y me tocó la pierna y ahí fue que no aguanté más empecé a gritar", explicó Paula.



Según ella, lo más grave, es que esta no es la primera vez que la tocan dentro de un bus articulado.



“Muchas veces, cuando estaba en el colegio también, hace poquito también tuve otra que me manosearon sino que uno pide ayuda y la gente lo único que dice es ‘quien le manda a hacerse ahí, súbase en un taxi’, no lo ayudan a uno", agregó.



Ella invitó a otras víctimas a denunciar. “Da mucho miedo (…), no es justo que nos estén manoseando en Transmilenio, y no es justo que todas las mañanas uno tenga en la mente que este man (sic) me va a manosear, esté uno a la expectativa".



Durante el primer semestre del año, fueron capturadas 129 personas por cometer abusos en Transmilenio. Desde el 28 de julio se creó un grupo especial para reaccionar de manera contundente contra quienes cometan este tipo de actos en el sistema masivo de transporte.