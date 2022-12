“No es malo que un congresista pida, pero no a cambio de votos”: Duque se refirió a la "mermelada"

El candidato presidencial del Centro Democrático se refirió a la investigación preliminar que ordenó la Corte Suprema a 50 congresistas por cupos indicativos.

"No es malo que un congresista hable de lo que su región necesita, y que presente iniciativas para su región, pero lo que no puede suceder es que lo haga a cambio de votos y que por otro lado lo haga para ese mismo congresista e incidir en quienes son los contratistas de las obras, a través de convenios administrativos"

También en la capital, Humberto de la Calle compartió junto a un grupo de jóvenes y Viviane Morales sostuvo reuniones programáticas. Ambos se refirieron, en tonos distintos, a esta polémica.

"No se puede dulcificar el significado tan grave de lo que ha pasado, eso no es más que corrupción", señaló la excongresistas.

Por su parte, Germán Vargas Lleras estuvo de correría por varios puntos de Bucaramanga compartiendo con la ciudadanía y exponiendo sus propuestas en ese municipio. Mientras que Marta Lucía Ramírez estuvo en Neiva, en una reunión con líderes comunales.

Otros candidatos como Gustavo Petro y Juan Carlos Pinzón tuvieron agenda privada, Sergio Fajardo llegó de México en horas de la tarde a la capital de Antioquia.