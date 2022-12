"No es nuestra culpa que no avance el proceso de paz": FARC

"Las demoras que se hubieren suscitado por la circunstancia de variar el orden de discusión temática de la agenda, por el motivo de analizar otros asuntos de interés nacional, no son responsabilidad de las FARC y en tal sentido no pueden ser tomadas como factor para fustigarnos o conminarnos a una celeridad que no ha faltado", afirmó 'Márquez'.

El jefe insurgente dio a conocer además el "Primer informe sobre el estado de las conversaciones de paz", sin que hiciera revelaciones que violaran los acuerdo de confidencialidad del proceso.

"No existe ninguna restricción para hablar de lo acordado. El propio presidente, en defensa del proceso de paz se ha referido al tema en variados escenarios (...) Además, en ninguna cláusula del acuerdo general se estipula que las partes deban guardar reserva sobre los avances del proceso", agregó el jefe guerrillero.

'Márquez' explicó que luego de catorce ciclos de intercambios en los que las FARC han puesto sobre la mesa cerca de 200 propuestas mínimas para resolver los problemas rurales y los de Participación Política y ciudadana, los alcances son modestos.

"Reconocemos la voluntad del Gobierno por avanzar en el diálogo, y confiamos en que se encontrarán salidas a temas esenciales para la transformación rural, que aún están sin resolver", manifestó.