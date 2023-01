No es solo acelerar y frenar: la teoría es tan importante como la práctica a la hora de conducir

Para ser un conductor ejemplar lo más recomendable es tomar el curso en una academia y no aprender de la mano de un familiar o amigo.

En Colombia hay habilitados 768 centros de enseñanza automovilística, donde los instructores están en la obligación de orientar a sus estudiantes en mecánica, normas de tránsito y práctica sobre los vehículos.

Además de las enseñanzas para conducir, también es recomendable acatar la orientación hacia la seguridad de los pasajeros.

Por ejemplo, en lo corrido del 2018 en Bogotá van casi 7.000 comparendos por no usar el cinturón de seguridad, tanto los ocupantes de adelante como los de atrás.

Superar los límites de velocidad y no portar el cinturón de seguridad como conductor o como pasajero, representa una multa de 390.000 y se le aplica directamente a quien esté manejando.

