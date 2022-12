No estamos igualando a militares con las FARC: Humberto de la Calle

Juan Robero Vargas (JRV): El ministro del Interior dijo “La oposición debe entender que es mejor una paz imperfecta que una guerra eterna”, ¿qué significa?

Sergio Jaramillo (SJ): “La justicia transicional es una justicia de transición no es la ordinaria y puede parecer imperfecta frente a la ordinaria, pero responde a unos propósitos superiores de facilitar la transición y responder a las víctimas.

JRV: Algunos critican que lo de las penas restrictivas es casi sinónimo de impunidad

Humberto de la Calle (HDLC): “Creemos que la solución que hemos conseguido respeta estándares internacionales y el deseo nacional de juicio, sanción, investigación. Son sanciones que son distintas a las ordinarias, pero no son una charada, no son un chiste. No es que haya personas por ahí caminando sobre la base de una sanción que fuera una payasada.

JRV: La oposición y los que no creen en el proceso dicen que es un abuso equiparar militares con criminales

SJ: “Aquí hay un jueguito que es muy destructivo y es decir porque el Gobierno se sienta en la mesa con las FARC están confundiendo la bilateralidad con la igualdad. El Gobierno no ha sentido que es igual a las FARC ni que los militares son iguales.

HDLC: “No estamos metiendo en el mismo costal a todo el mundo, pero si queremos enfatizar que lo que le conviene a los agentes del Estado es una solución que haga parte del acuerdo final de terminación del conflicto. Si eso no es así se pone en juego la seguridad jurídica de los militares

SJ: “Es la misma discusión que tuvimos cuando se invitaron las victimas a La Habana. Hay que satisfacer los derechos de todas las víctimas o sino se crea una desigualdad bárbara para ellas. ¿Entonces una si tienen derechos y otras no? No. Es un sistema para todas las victimas que tiene dos principios: mayor satisfacción posible de derechos y plena seguridad jurídica para quienes jueguen con las reglas del sistema.