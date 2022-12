No estoy destruyendo la revolución bolivariana, se está autodestruyendo: Santos

"La revolución bolivariana se está autodestruyendo a sí misma por sus resultados, no por cuenta de los colombianos ni del presidente de Colombia", dijo Juan Manuel Santos en un discurso que dio con motivo del día nacional de los derechos humanos.

El mandatario sostuvo que en Colombia "nunca, bajo ninguna circunstancia, la hemos atacado ni mucho menos hemos participado en un complot para destruirla", y reiteró que "los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela, no en Colombia".

El presidente dijo que "a pesar de la profundas diferencias" en los modelos económico, político y social, Colombia siempre ha sido respetuosa de la revolución bolivariana, aunque no la comparte, y por lo mismo no puede permitir que se culpe a su Gobierno o a sus compatriotas de la crisis del país vecino ni que se maltrate a sus conciudadanos.

Según el jefe de Estado, la crisis de Venezuela "es producto de esa revolución bolivariana que ha fracasado, no es culpa de las colombianos".

En su discurso se refirió al cierre de dos de los tres pasos fronterizos oficiales entre los dos países ordenado por su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y a la expulsión de miles de colombianos con el argumento de una campaña contra el contrabando y supuestos paramilitares.

"El cierre de la frontera no es culpa de Colombia y cada día es más claro que obedece a otros intereses", dijo el presidente sin dar detalles.

Añadió que en su política exterior "está la diplomacia y el diálogo y está la firmeza y la prudencia", pero "en ese radar no cabe el irrespeto, no caben los insultos, las payasadas ni las mentiras".

"Los retos hay que convertirlos en oportunidades y eso estamos haciendo, esto es una oportunidad para fortalecer nuestra zona fronteriza. Mi preocupación son mis compatriotas, que son para mí la primera la segunda y la tercera prioridad. No descansaré hasta que dejen de violar los derechos humanos de nuestros compatriotas", sentenció.

Santos reconoció y agradeció la aportación de Venezuela al proceso de paz con la guerrilla de las FARC, "en eso no hay ninguna discusión", pero criticó que el país vecino quiera culpar a Colombia de sus dificultades económicas, como el problema de desabastecimiento o de la tasa de cambio.

Refutó además las afirmaciones de Nicolás Maduro de que hay un "éxodo" de colombianos hacia ese país en busca de mejor vida, y dijo que, "por el contrario, hoy son miles los venezolanos que vienen a Colombia en busca de trabajo, a estudiar".

"Están huyendo de la escasez y vienen en busca de libertad, del derecho a ser diferentes y del derecho a disentir", dijo sobre los venezolanos llegados al país.

El presidente comparó cifras de homicidios, de reducción de pobreza e indicadores económicos para señalar que "Colombia está en mejores condiciones que Venezuela".

"Colombia crecerá este año entre el 3 y el 3,5%, Venezuela va a decrecer un 7%, un crecimiento negativo del 7%, como los cangrejos", manifestó.