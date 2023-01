“No estoy muerto”: apareció joven sometido violentamente por policías

Jhon Favier Garatejo, el joven sometido violentamente por un grupo de policías en Florencia, Caquetá, reveló qué estaba haciendo cuando se produjo el polémico procedimiento de los agentes que hizo temer lo peor.

(En contexto: Policías que sometieron por la fuerza a un hombre hasta que se desmayó fueron apartados del cargo)

“Soy la persona que aparece en el video el cual dicen que estoy muerto y que estoy desaparecido, pero no estoy desaparecido, ni tampoco muerto, ni tampoco soy manifestante”, recalcó.

Según la víctima, todo ocurrió luego de que estuviera con unos amigos “y en ese momento se presentó una riña y llegaron los policías a hacer el procedimiento. Entonces llegaron y me agarraron a la fuerza, me esposaron y me dejaron caer”.

El coronel Óscar Andrés Lamprea, comandante de Policía en Caquetá, detalló que en medio de la gresca uno de los involucrados al parecer tenía un arma blanca, por lo que sus hombres tuvieron “que usar la fuerza”.

En las imágenes que circularon en redes sociales se evidenció la agresividad con la que los uniformados lo inmovilizaron, sin que él opusiera resistencia, y cuando ya estaba inconsciente lo soltaron sobre el empedrado.

El coronel Lamprea sostuvo que luego el joven fue conducido “al comando del departamento donde se le realizan dos medidas preventivas, se apertura la investigación disciplinaria y son apartados del cargo los funcionarios”.