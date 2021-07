No existió atentado contra alcalde de Soacha, según la Policía

El alcalde de Soacha , Juan Carlos Saldarriaga, se encontraba en la sede de la Secretaría de Salud del municipio participando de una reunión sobre las 8:00 p.m. del viernes, cuando le alertaron de un tiroteo.

“Minutos después de iniciada la reunión se surte una balacera. Al momento, me cuentan que habían matado a uno de mis escoltas, posteriormente me dicen ‘alcalde, no fue uno de sus escoltas, fue uno de los bandidos, no salga, por favor’”, dijo el mandatario.

A través de su cuenta en Twitter, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, denunció un atentado en su contra .

"Esta noche (viernes 30 de julio) fui víctima de un atentado en la comuna seis, cerca de la Secretaría de Salud. Mi equipo de seguridad reaccionó a tiempo, uno de los delincuentes murió y hay otro capturado. Estoy bien, al igual que mis escoltas”, escribió.

Sin embargo, hasta el lugar llegó el general Óscar Gómez, comandante de la Región Sabana de la Policía Nacional y explicó que no se trató de un atentado en contra del mandatario Juan Carlos Saldarriaga.

“De acuerdo a las informaciones que hemos logrado recoger en el lugar de los hechos, al parecer, en la esquina de este sitio se estaba presentando un hurto, salen estos sujetos que estaban cometiendo este hurto, al parecer, igualmente intimidan a un conductor del esquema del alcalde y frente a esa reacción hay ese intercambio de disparos”, aseguró el oficial.

El alcalde de Soacha, quien permanece en su casa por seguridad, expresó las inquietudes que aún tiene al respecto.

“Pero cuando uno habla con su esquema de seguridad, le dicen ‘alcalde, nosotros podemos ver que están robando, haciendo lo que estén haciendo a los lados, mientras su seguridad no esté en riesgo, nosotros no intervenimos’”, anotó el mandatario Juan Carlos Saldarriaga.

En medio del cruce de disparos en dicho municipio de Cundinamarca , un hombre fue abatido por el esquema de seguridad del alcalde de Soacha, otro fue capturado y un tercer sujeto huyó del lugar.