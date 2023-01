“No fue el Cartel de Medellín”: lo que creen algunos familiares de víctimas del avión de Avianca

Para Federico Arellano hay documentos y testimonios que muestran que hubo una conspiración de otros agentes.

El hijo del tenor Gerardo Arellano tenía 13 años cuando explotó el avión en el que viajaba su papá. Él cree que hubo autores externos y que no fue Pablo Escobar ni el cartel de Medellín.

“Pruebas materiales como por ejemplo que el señor Frederic Warhate, agente del FBI, jefe de explosivos del FBI de ese momento, del año 89, le dijo a su jefa, que en ese momento era la secretaria de Estado Condolezza Rice que lo que ahí había sucedido, según su dictamen pericial, según la prueba técnica, no correspondía a nada que tuviera que ver con componentes de explosivos de dinamita o etc., sino con componentes de la ojiva de la cabeza de un misil”.

Sus expectativas están puestas en otro testimonio clave: el de Dandenis Muñoz Mosquera, alias 'la Quica', uno de los pistoleros de Pablo Escobar, que purga una condena de 160 años en Estados Unidos por la muerte de dos estadounidenses que iban a bordo de la aeronave.

Mientras tanto, otros familiares plantaron árboles en la zona donde cayó el avión.